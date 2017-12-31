اليوم.. جولة داخل دبي أوبرا

تقيم دبي أوبرا جولات شيّقة تعرّف من خلالها الزوّار على الموقع المميّز وهذا المشروع الضخم والراقي الّذي يهدف ليكون وجهة الفعاليّات الإجتماعيّة والفنيّة في دبي من جميع أنحاء العالم. تأخذكم الجولة إلى المسرح والقاعة والكواليس والباحة الخارجيّة لتطّلعوا على التصميم الداخلي والخارجي المميّز وسط مدينة دبي.

يعتبر مبنى دبي أوبرا أيقونة هندسيّة تحاكي بتصميمها المراكب الشراعيّة التراثيّة ممّا يجعلها مرتبطة بأصالة تاريخ دبي. لقد قام المصمّم “جانوس روستوك” بتوظيف المساحة المخصّصة لهذا المشروع الضخم لتخدم 3 استخدامات عصريّة بين مسرح للحفلات والعروض الضخمة وقاعة حفلات موسيقيّة وأرضيّة منبسطة تستخدم كصالة تستقبل الفعاليّات الكبيرة والمآدب.

تتسّع دبي أوبرا بالعادة لألفي شخص عند عرض المسرحيّات والباليه والمؤتمرات العالميّة. كما وأنّ هذا الصرح مجهّز بتقنيّات حديثة ومميّزة لتوزيع الصوت تجعل من تجربة المسرحيّات والأداء الحي تجربة لا تٌنسى.

الموقع دبي أوبرا – وسط دبي

رسم الدخول سوف تقام الجولات مرّتين أسبوعيّاً

أسعار الدخول هي 75 درهم للكبار و 40 درهم للصغار بين سنّي 3 و16

الجولات المدرسيّة: الطالب : 35 درهم – الأستاذ المرافق مجّاناً

الجولات الخاصّة: 85 درهم للكبار و40 درهم للصغار



الدخول 10:30 صباحاً و2:30 بعد الظهر