خسوف كلي للقمر في سماء الإمارات مساء اليوم

تشهد الأرض مساء اليوم، خسوفاً كلياً للقمري يستمر لثلاث ساعات ونصف الساعة، بحسب إبراهيم الجروان الباحث في علوم الفلك والأرصاد الجوية، مساعد مدير مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك بالشارقة.

وأوضح الجروان أن الخسوف الكلي للقمر يعتبر الأول منذ نحو عامين، بعد خسوف يوم 28 سبتمبر من عام 2015، وتكون بداية المرحلة الجزئية منه في الساعة «15:48 بتوقيت الإمارات» وينتهي «19:12 بتوقيت الإمارات». ويستمر وقوع القمر بمنطقة ظل الأرض «كلية خسوف القمر» لمدة 77 دقيقة، من «16:51 – 18:08 بتوقيت الإمارات».

وأفاد أن ذروة الخسوف ستكون في «17:30 بتوقيت الإمارات»، ويشاهد في البلاد مع غروب الشمس وطلوع القمر في الساعة 18:02 مساء اليوم، وقد انجلت مرحلة كلية الخسوف القمري، فيما تشاهد دول شرق آسيا وأستراليا الظاهرة الفلكية منذ بدايتها، وبحلول منتصف الليل في جزر المحيط الهادي، وقبل الفجر في غرب أميركا الشمالية.