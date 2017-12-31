مواطنون يدعون إلى إجراءات للحد من الازدحامات المرورية في دبي

دعا مواطنون ومقيمون إلى اتخاذ إجراءات وحلول للحد من الازدحامات المرورية في دبي، لافتين إلى أهمية عدم تسجيل مركبات قديمة عمرها أكثر من عشر سنوات، والسماح بمركبات الأجرة (تاكسي) وتطبيق كريم وأوبر لمن يرغب، وإعادة النظر ببعض القوانين المرورية من وقت لآخر، ومنع الشاحنات من الاختلاط مع المركبات الصغيرة عبر تخصيص معبر خاص للشاحنات، مع الاستمرار في تطوير وتوسعة شبكات وخدمات الطرق والنقل الجماعي، والأنظمة التقنية المرتبطة بها، لمواجهة ملف الازدحام المروري والحد من حوادث السير.

وفي هذا الإطار، حددت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، حزمة من السياسات والإجراءات المطلوب تطبيقها على المستوى الاتحادي، بالتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية المعنية، بقصد التخفيف من ظاهرة الازدحامات المرورية.

وقال المهندس مطر الطاير، المدير العام، رئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي: «إن القوانين تشتمل على تقنين إصدار رخص القيادة لبعض الفئات من العمالة الوافدة، وتنظيم ترخيص المركبات القديمة، وتعديل رسوم تسجيل وترخيص المركبات، وربط الترخيص بسعة المحرك أو كميات الوقود والمسافات المقطوعة سنوياً، والعمل على توفير التأمين المتغير حسب عدد الحوادث والمسافات المقطوعة، وفرض رسوم على أسعار الوقود، ليستغل الدخل من تلك الرسوم في تطوير شبكات وخدمات النقل الجماعي، وكذلك تعديل رسوم استيراد وتسجيل المركبات غير الصديقة للبيئة، إضافة إلى منح حوافز للمركبات الصديقة للبيئة».

وأكد أن الهيئة تعمل بموجب خطط استراتيجية وتنفيذية للطرق والنقل، تراعي خلالها أفضل الممارسات العالمية، وتركز على مبدأ التكامل بين خمسة محاور رئيسة، تتضمن إنشاء وتوسعة شبكات الطرق والجسور والأنفاق، وتطوير نظام النقل الجماعي بجميع عناصره من قطارات وترام وحافلات ووسائل نقل بحري.