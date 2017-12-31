«التربية»: نحتاج تخصصات الفضاء والطاقة والهندسة والطب والقانون

دشنت وزارة التربية والتعليم حملة تحت عنوان «اختر مستقبلك» لتشجيع طلاب الصفوف العليا على اختيار التخصص الجامعي المناسب، من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة الخاص بتسجيل الطلاب للجامعات، فيما نصحت الوزارة بالتركيز على دراسة العلوم والفضاء، الإدارة المالية، الغذاء، تكنولوجيا المعلومات، الهندسة، الطب، القانون، التخصصات الخضراء والطاقة، والتعليم كقطاعات عامة تندرج تحتها التخصصات النادرة والمطلوبة.

وكانت وزارة التربية والتعليم فتحت باب التسجيل الإلكتروني للطلاب نوفمبر/‏تشرين الثاني الماضي، وحثت طلبة المدارس الراغبين في التسجيل للالتحاق بالجامعات الحكومية والعالمية داخل وخارج الدولة، بمراجعة مسؤولي الإرشاد الأكاديمي في المدارس والوزارة، لإطلاعهم على أفضل الفرص الدراسية المتاحة

ودعت الوزارة الطلبة وأولياء الأمور كافة إلى ضرورة التواصل مع موظفيها ومسؤوليها بشكل مباشر للحصول على كافة الإجابات بشأن الاستفسارات المتعلقة بهذا الملف. ونوهت بأن خدمة التسجيل الإلكتروني للجامعات داخل وخارج الدولة مستمرة حتى الخامس من إبريل من العام المقبل.