3 صفقات نارية من تشيلسي على أعتاب ريال مدريد

كشفت صحيفة “دون بالون” الإسبانية في الساعات الأخيرة، عن رغبة نادي ريال مدريد، في التعاقد مع ثلاثة لاعبين من العيار الثقيل، من نادي تشيلسي الإنجليزي في الصيف المقبل، حسبما أشار اليه موقع سبورت 360.

ويريد نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، في ضم الكثير من الصفقات القوية خلال الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل استعادة هيبة الفريق كما في المواسم الماضية، بعد تدهور مستوى الفريق هذا الموسم، وفقدان صدارة الليجا لصالح الفريق الكتالوني برشلونة بفارق 14 نقطة.

ووفقاً للصحيفة الشهيرة عبر موقعها الألكتروني الرسمي، فأن نادي ريال مدريد الإسباني، يريد ضم الثلاثى البلجيكيان تيبو كورتوا وإدين هازارد، والإسباني سيزار إزبليكويتا في الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم بعض خطوطه للعودة إلى المنافسة على البطولات.

وخرج المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، بتصريحات تشير إلى أن رحيل نجومه إلى كبار أوروبا، مجرد شائعات من الصحف في فترة الانتقالات.