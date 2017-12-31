الديوان الملكي الأردني : سنقوم بالملاحقة القانونية لناشري الإشاعات المسيئة إلى الأمراء

أصدر الديوان الملكي الاردني، امس السبت، بياناً حذر فيه من إشاعات وادعاءات باطلة ملفقة ومغرضة تشيع لأكاذيب تسيء إلى أصحاب السمو الملكي الأمراء فيصل بن الحسين وعلي بن الحسين وطلال بن محمد، بعد تناقل بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي لها.

وأكد الديوان في بيانه انه سيقوم بالملاحقة القانونية لكل من يسيء أو ينشر الأكاذيب، والمزاعم الباطلة بحق أصحاب السمو الملكي الأمراء والأسرة الهاشمية، حيث أن ما نشر من أخبار مختلقة أخيرا يهدف إلى الإساءة إلى الأردن والنيل من مؤسساته.

وشدد على أن مثل هذه الأكاذيب لن تمر على شعبنا الوفي، ولن تمس وحدته الوطنية، والعلاقة المتينة الراسخة بين أبناء الشعب الأردني والعائلة الهاشمية.

وكان الملك عبدالله الثاني قد وجه إليهم رسائل شكر وتقدير بعد إحالتهم على التقاعد من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، حيث كانوا من خيرة ضباط الجيش العربي أوفياء مخلصين للأردن والعرش الهاشمي.