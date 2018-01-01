أفضل صور الفضاء لعام 2017

بواسطة سبوتنيك
/ بتاريخ 2018-01-01 في 12:45 م /
كثبان ثلجية على سطح المريخ
ضبابية “سديم السرطان” الذي يبعد 6500 سنة ضوئية عن الأرض
خريطة ملونة لكوكب بلوتو، التي أعدتها وكالة “ناسا”
رائد فضاء “روس كوسموس” الروسي سيرغي ريازانسكي خلال خروجه إلى الفضاء الخارجي
صورة مقربة لحلقات كوكب زحل
صورة للقمر العملاق “تيتان” لكوكب زحل، التقطها جهاز وكالة ناسا “كاسيني”
صورة فنية توضيحية للثقب السوداء التي تقع على بعد 3 مليار سنة ضوئية عن كوكب الأرض
غيوم كوكب زحل
صورة تظهر سديم “مخلب القط” و “سرطان البحر”، التقطها تلسكوب واسع الزاوية
صورة للكوكب القزم “سيريس”، التي التقطها جهاز “داون” (Dawn)
إعصار على سطح المشتري سجله جهاز “جونو” التابع لـ “ناسا” في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2017
كوكب المريخ
عبور محطة الفضاء الدولية على خلفية سطح القمر. 2 ديسمبر/ كانون الأول 2017
انفجار ضخم على سطح الشمس
كوكب المشتري