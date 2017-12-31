الإمارات تشارك بفريقين لكرة القدم بالألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص أبوظبي 2018

تشهد الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد لخاص والتي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الفترة من 17 إلى 22 مارس 2018 بالعاصمة أبوظبي، مشاركة 7 فرق ينتمون إلى 6 دول في لعبة كرة القدم الموحدة، ولعل أبرز ما يميز هذه الفرق أنها تضم مجموعة من اللاعبين الأسوياء وإلى جانبهم مجموعة من أصحاب الهمم، ويتكون كل فريق من 16 لاعبًا ويصل عدد اللاعبين المشاركين في إقليمية أبوظبي إلى 116 لاعبًا.

وتشهد دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص مشاركة 33 دولة، منها 18 من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا و 15 دولة أوروبية وآسيوية وأفريقية تشارك ولأول مرة في دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص لعام 2018.

وأعلنت اللجنة الفنية للرئاسة الإقليمية التي تضم محمد ناصر الذي يشغل مدير عام الرياضة والمسابقات، والدكتور عماد محيي الدين الذي يتولى إدارة الرياضة والتدريب، وإلى جانبهم شريف الفولي مدير عام الألعاب والمسابقات عن مشاركة فرق لكرة القدم القادمة من مصر ولبنان وعمان وسورية، فيما تشارك الإمارات الدولة المنظمة للحدث بفريقين، وتشارك بنجلاديش بفريق واحد وهي الدولة الوحيدة الواقعة خارج منطقة الشرق الأوسط.

أدرجت رياضة كرة القدم في حركة الأولمبياد الخاص للمرة الأولى عام 1979، وتعد كرة القدم رياضة جماعية لكن الأولمبياد الخاص يوفر أيضًا مسابقة المهارات الفردية والتي تتضمن مهارات المراوغة، والتسديد، وركل الكرة أثناء الجري، ويبلغ عدد لاعبي الأولمبياد الخاص الذين يتسابقون في رياضة كرة القدم حاليا في المنطقة 21838 لاعب.

هذا وقد شهدت كرة القدم التي أقيمت منافساتها فى الألعاب الاقليمية السابقة بالقاهرة 2014 مشاركة كل من الامارات، والجزائر، والعراق، وسوريا، وفلسطين، ولبنان، وليبيا، ومصر، وكانت تلك المرة الأولى التى تقام على ملاعب كبيرة وتضم الفرق المشاركة 11 لاعبًا، نظرًا لاعداد دول المنطقة للمشاركة فى بطولات كأس العالم الخاصة بالأولمبياد الخاص والتى يتكون فيها كل فريق من 11 لاعبًا.

وتقام منافسات كرة القدم على ملاعب مدينة زايد الرياضية والتي تتميز بمساحة مفتوحة متعددة الأغراض تمتد على 26,340 متر مربع من المساحات العشبية والمنازل ومرافق الطاقة المؤقتة والمنشآت المضاءة بالكشافات ومرافق الخزائن والمدرجات. وسيُستخدم 16 ملعبًا في منافسات كرة القدم: ثمانية ملاعب بالحجم الكامل، وخمسة ملاعب لكرة القدم السباعية (بالإضافة إلى ملعبين لكرة السوفتبول)، وملعب واحد لكرة القدم الخماسية. كما تضم مدينة زايد الرياضية مركز التنس العالمي الذي يستضيف منافسات دولية بشكل متكرر.