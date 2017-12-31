بالتزامن مع الحراك في إيران .. تظاهرات لمعارضين إيرانيين في باريس وبرلين

تظاهر عشرات المعارضين الإيرانيين في باريس وبرلين تضامنًا مع التجمعات التي شهدتها إيران في اليومين الأخيرين احتجاجًا على ارتفاع الأسعار والفساد .

وفي باريس تجمع نحو 40 شخصًا من الجالية الإيرانية بالقرب من السفارة الإيرانية أمس للمطالبة خصوصًا بـ”وضع حد للتدخلات” في سوريا ولبنان .

وقال افشين علوي عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومقره باريس ، لوكالة الصحافة الفرنسية : ” من المطالب التي تتكرر في كل المدن مطلب التخلي عن سوريا، وعن التدخل في لبنان وغزة ، يجب الاهتمام بنا “.

وأضاف أن التظاهرات الأخيرة تشمل ” قاعدة أكثر اتساعًا في المجتمع الإيراني ، الطبقة الوسطى وبشكل كبير جيش العاطلين عن العمل، وجيش الجياع الذين عانوا اقتصاديًا من تبعات الفساد”.

وفي برلين تجمع مئات من معارضي النظام الإيراني أمام السفارة الإيرانية للمطالبة بالإفراج الفوري عن المتظاهرين الموقوفين في إيران ، بحسب الشرطة، وكان تجمع نحو 50 شخصًا أمام السفارة الجمعة .

وشهدت إيران، المعزولة دوليًا التي تلاحقها عقوبات دولية لأنشطتها النووية الحساسة، تحركات احتجاجية يومي الخميس والجمعة الماضيين في مدن عدة ولا سيما في مشهد، ثاني مدن إيران .