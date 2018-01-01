الطقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً مع رياح معتدلة السرعة وارتفاع للرطوبة ليلاً

حالة الطقس

للفترة من الساعة 0800 يوم 01 / 01 / 2018 إلى الساعة 0800 يوم 02 / 01 / 2018

صحو إلى غائم جزئي، ومغبر أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية خالل الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب أو

الضباب الخفيف.

حركة الرياح

جنوبية غربية – شمالية غربية / 10 – 25 / 32 كم / ساعة بوجه عام

الطقس المتوقع خالل اليومين القادمين

طقس صحو إلى غائم جزئيا بوجه عام، ومغبر أحيانا، وتزداد كميات السحب أحيانا على بعض المناطق الشمالية وفوق البحر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة في البداية، تصبح نشطة من ليل الثالثاء، وتكون قوية السرعة يوم الاربعاء خاصة فوق البحر، وتزداد الرطوبة النسبية ليالً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والبحر متوسط الموج فى الخليج العربي يوم الثالثاء، يصبح مضطرب إلى شديد الاضطراب أحيانا يوم األربعاء، ومتوسط الموج يضطرب أحيانا في بحر عمان.