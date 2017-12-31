سيوافق نادي برشلونة الإسباني في الأسبوع الحالي على دفع 125 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع لاعب ليفربول الإنجليزي، البرازيلي فيليب كوتينيو، في صيف عام 2018.

ويسعى برشلونة للتعاقد مع كوتينيو في صيف العام الحالي، لكن ليفربول رفض التفريط في اللاعب للنادي “الكاتالوني”.

وقالت صحيفة الإكسبريس الإنجليزية، حسب أوليه عربية، اليوم الأحد، إن “برشلونة سيتوصل لاتفاق في الفترة المقبلة للتعاقد مع كوتينيو بعد نهاية الموسم الحالي”.

من ناحية أخرى، أثارت شركة “نايكي” للأدوات الرياضية، جدلاً واسعاً بنشرها خبراً عن انتقال نجم ليفربول الإنجليزي، البرازيلي فيليب كوتينيو، إلى برشلونة الإسباني، في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وارتبط اسم كوتينيو كثيراً بالانتقال من ملعب “آنفيلد” إلى “كامب نو” منذ الصيف الماضي، لكن الصفقة تعثرت رغم مساعي برشلونة الحثيثة للتعاقد معه.

وقالت “نايكي” عبر موقعها الإلكتروني، في إعلانها عن قميص برشلونة: “فيليب كوتينيو مستعد لإضافة كامب نو. احصل على طقم برشلونة لموسم 2017-2018 وعليه اسم “الساحر” مجاناً حتى 6 يناير (كانون الثاني) المقبل”، في إشارة إلى قميص كوتينيو.

وأزالت “نايكي” إعلانها المثير للجدل بعد انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي، دون إبداء أي توضيح.

ولم يعلن أياً من الناديين عن إتمام الصفقة، بل شارك كوتينيو في فوز فريقه أمس السبت على ليستر سيتي 2-1، في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.