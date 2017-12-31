مهدي علي : شباب الأهلي لن يخوض مباريات ودية

أشاد مدرب شباب الأهلي-دبي، مهدي علي بأداء فريقه بعد فوزه أمس السبت على حتا 3-0، في ذهاب ربع نهائي كأس الخليج العربي، واقترابه من التأهل إلى نصف النهائي.

وقال مهدي علي:”شباب الأهلي حقق العديد من المكاسب من هذه المباراة، كان أبرزها مشاركة لاعبين شباب، مثل عبدالعزيز سالم، وسعود عبد الرزاق، موضحاً: “سالم قدم مباراة جيدة وصنع هدفين، والأمر نفسه بالنسبة إلى عبد الرزاق الذي أحرز الهدف الثالث، إذ أنني سعيد بالنسبة لهما، ولديهما مستقبل جيد في الفترة المقبلة، ولكنهما في بداية الطريق، ويحتاجان إلى المزيد من الوقت وخوض العديد من المباريات”.

وأشار مهدي علي إلى أن شباب الأهلي-دبي، سيكتفي الفترة المقبلة، بخوض التدريبات اليومية، موضحاً أن الفريق سيحصل على راحة 3 أيام، ويتم استئناف التدريبات بعدها لمواجهة حتا في الجولة 12 من دوري الخليج العربي.