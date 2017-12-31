“رأس الخيمة للتراث الشعبي” : “العيالة” فن شعبي إماراتي عريق يؤدى في كل المناسبات الوطنية

تعد “العيالة” من الفنون الشعبية الاماراتية االعربية الاصيلة وهي عبارة عن فن جماعي يتضمن غناء جماعياً، وتؤدّى “العيالة” في كل المناسبات الاجتماعية والوطنية، كما تحرص الدولة على إبرازها وتقديمها في كل الاحتفالات داخل الدولة او خلال المشاركات الخارجية .

وقد نجحت الدولة في عام 2014 بتسجيل فن « العيالة » في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لمنظمة اليونيسكو حيث يضع هذا الإنجاز الجديد الدولة في مقدمة الدول العربية التي تهتم بصون تراثها المعنوي .

ويقول السيد عبدالله جاسم خميس العلي مدير جمعية راس الخيمة للفنون والتراث الشعبي في حوار خاص مع وكالة انباء الامارات ” وام ” إن فن العيالة من الفنون الشعبية الاماراتية العريقة الجميلة التي تبرز إبداع الفنان ورسالة يمكن أن يرسلها الشاعر أو الإنسان عندما يشدوا وقت المساء بما يجول في خاطره من مشاعر وأحداث اجتماعية او وطنية وغيرها سواء كانت محلية أو ما يدور من أحداث على المستوى الخارجي، خصوصا الخليجي والعربي العالمي .

واضاف العلي وهو أحد من المهتمين بهذه الفنون واحد عشاق الفن القديم وممن تعلموا من الاجداد هذه الفن والتراث ان هذه الفنون تأسست قواعدها بيد الأجداد، من أجل ذلك كان اهتمام العديد من الجهات الرسمية بالفنون الشعبية في كل إمارات الدولة والمحافظه علية من الاندثار .

وتطرق إلى أهمية تبني هذه الفنون بشكل جديد قادر على لفت نظر الجيل الحالي بما فى ذلك تعليمه للاجيال وتدريب العاملين عليها لنقلها بشكلها الصحيح واستغلال حصص الموسيقى في المدارس، لتشجيع الطلاب على المشاركة ومزاولة مثل هذه الفنون التي تشكل جانباً مهماً من الهوية.

واوضح ان الموسيقى الشعبية تمثل جزءا من التراث الشعبي لدولة الإمارات فالاشعار و الأهازيج و الأغاني الشجية لا تمارس بدون دوافع بل ترتكز على أصالة إبن الإمارات فكل وصلة أو شلة غنائية تمثل قصة ابن الإمارات و اعتزازه المستمر بنفسه و بيئته و توضح ارتباطه الوثيق بتاريخه و عروبته.. كما توضح صلته بالعالم الخارجي المحيط به عبر البحار وارتحال ابن الإمارات إلى عدد من العواصم.

واوضح ان فن العيالة من الفنون التي لها مكانة خاصة في نفوس أبناء الإمارات وشعوب منطقة الخليج العربية حيث تعتمد في الأساس على اللحن الصوتي والإبداع الإنساني، ولا يستخدم في تلحينها الآلات الموسيقية، إنما تصدح بها حناجر الآباء والأجداد على مر العصور.

وذكر ان لفن العيالة أربعة مقامات ومسميات مختلفة لفن العيالة وتؤدي حسب الأوقات اليومية، فالمقام الأميري ويسمى بالعامية « العميري » تبدأ بعد صلاة العصر، أما المقام الثاني فيعرف بـ « البداوي » وهو مقام يتصف بالأداء الملحن له صفة السجع، ويكون في ذروة ونشوة الحماس ويستمر أداؤه قبل غروب الشمس، والمقام الثالث ويسمى « التعوشير» أو العاشوري ويعتبر من أجمل مقامات العيالة ويمثل خاتمة عرضة العيالة وينشد قبل أذان المغرب، أما المقام الرابع وهو «المشي» والمقصود كما يقول أبو ميان زفة العريس حيث تمشي أفراد الفرقة خلف العريس متجهين إلى بيت العروس ..

وبهذه الطريقة يتبادل الصفان إلقاء القصيد و يستمر الأداء و إلقاء القصيد و الانحناء و الرقص على إيقاع الطبول المنغم حتى ينتهي أداء نص القصيد و يعد رئيس الفرقة بمثابة المخرج لحركات و أداء الصفين.

وقال ان ” العيالة ” تتضمن فنونا حركية وغنائية متنوعة فعدا العزف المصاحب للغناء الجماعي هناك إطلاق الاعير الناري و التلويح بالسيوف اللامعة والبنادق و كل ذلك في عرض بديع للقوة و الرجولة و الفروسية.

واوضح ان من أهم الإغراض في شعر ” العيالة ” أيضا الغزل حيث يتطرق شاعر العيالة إلى تجربته الذاتية و قصته مع محبوبه و ذكر محاسنه و غالبا ما تكون مقدمة القصيدة غزلية كمحاكاة للشعـر العربي القديم منذ الشعر الجاهلي الذي ابتدع هذا الأسلوب ويشارك أحد الفرسان بسيف أو بندقية وسط الرزفة كما تشارك في الوسط الفتيات الصغيرات دون سن البلوغ بالتمايل يمينا ويسارا وقد نثرن شعورهن الجميلة وواحدتهن تسمى /نعاشة/ والجمع /نعاشات/.

وثمّن عبدالله جاسم العلي جهود وزارة الثقافة وتنمية المعرفة وجميع الهيئات والمؤسسات ذات الاختصاص وجمعيات الفنون الشعبية في الدولة في المحافظة على التراث والمورث الشعبي الذي يعتبر أحد أكبر التظاهرات التراثية في الدولة الهادفة إلى إحياء الموروث الشعبي والعادات والتقاليد لترسيخها في نفوس النشء لضمان تلاحقها عبر الأجيال .

كما ثمن الدور الذي تقوم جمعيات الفنون الشعبية في راس الخيمة بتنمية الحس الوطني والوعي الثقافي والشعور بالانتماء والمحافظة على هوية وتراث الوطن لدى الابناء من جيل اليوم منوها بان جميعها تشترك بأهداف واحدة منها هو إحياء الموروث الشعبي الأصيل وتدريب جيل الشباب على الفنون الشعبية وتقديم العروض الشعبية، وإحياء أنماط الحياة التقليدية الشعبية القديمة والأهازيج الشعبية، ونشر الوعي والثقافة الشعبية والمحافظة عليهما .