شاهد بالصور | لقطات مذهلة لحيوانات مهددة بالانقراض

بالنسبة للكثير منا، تشكل الحيوانات المهددة بالانقراض لغز كبير، فنظرا لعدم انتشارها الواسع، يجعل المعلومات المعروفة عنها نادرة.

ومن هنا ينطلق مشروع المصور البريطاني، تيم فلاش، الذي قضى عامين يخاطر لتوثيق حياة الحيوانات المنقرضة وكفاحهم الوجودي من أجل البقاء.

وبحسب موقع “Boredpanda” الأمريكي المختص بالتصوير، فإن فلاش قدم صور نادرة ومشاهد لا تصدق للحياة الجميلة لهذه الحيوانات المهددة بالاختفاء عن عالمنا.

ومن حيوانات معروفة مثل الدب القطبي والأرنب الجليدي والفهد إلى حيوانات لا تصدق وجودها إلا في أفلام الخيال العلمي مثل السيجا والصقر الفلبيني والسلامندار أولم، فإن فلاش يقدم مجموعة كبيرة من الحيوانات المهددة بالانقراض ورصد التحديات التي تواجهها لأسباب عدة وعلى رأسها التغير المناخي.

غير أن الجديد في صور فلاش أنها تظهر مدى التواصل بين بشر والحيوانات، فصور الحيوانات التي يلتقطها تظهر الحيوانات وكأنها تنظر إلى الكاميرا في نظرة تحمل الكثير من المعاني.