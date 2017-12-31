دراسة: النساء ضحايا العنف يعانين اضطرابات في الإدراك

أظهرت دراسة قام بها باحثون في وكالة الحقوق الأساسية، في الاتحاد الأوروبي، أن العنف الجسدي والجنسي ضد المرأة يسبب لها اضطرابات وضغوطا نفسية تؤثر على وظائف المخ والإدراك.

وأشارت الدراسة التي تضمنت 43 ألف سيدة أن امرأة من كل خمس ضحية للعنف الجسدي والجنسي ، وأن المرأة الفرنسية لجأت إلى تعلم رياضة الملاكمة لتمكنها من الدفاع عن النفس في حالة تعرضها لمثل هذه الانتهاكات.

بينما أشارت دراسة أجرتها ناعومي هيملفارب، في جامعة كاليفورنيا، إلى أن 10% من النساء المنضمات إلى صفوف الجيش الأمريكي تعرضن لانتهاكات أثناء التدريبات، وهو ما جعل النساء تحذرن الانضمام للجيش إلى حين تعلم الدفاع عن نفسها.