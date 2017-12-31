سامسونج و LG تؤكدان: لا نستخدم وسائل آبل وهواتفنا لا يتم إبطاء معالجاتها

أثار اكتشاف إبطاء آبل لهواتفها ذات البطاريات التي مر عليها عام كامل دون تنبيه المستخدمين حفيظة الكثير من المتابعين والخبراء من ناحية، وتوجه عدد من المستخدمين لإقامة دعاوى قضائية من ناحية أخرى، وأخيرًا اعتذار آبل الرسمي وتعويضها للمستخدمين. عفوًا ليس أخيرًا، فالأمر لم ينتهِ عند هذا الحد، فلقد قدمت آبل بهذه الفعلة هديةً للشركات المنافسة التي لم تفوّت فرصة استغلال هذا الاكتشاف للدعاية لنفسها بطريقة مختلفة عن المتعارف عليه.

ففي أعقاب تداول أخبار مشكلة آبل الأخيرة واعتذارها، أعلنت كل من سامسونج وال جي أنّها لم تتخذ الإجراء ذاته مع أي من هواتفها، فقد قامت الشركتان بإرسال رسائل بريد إلكتروني إلى موقع فون أرينا الشهير، تؤكدان خلالها أنّهم لم يقوما أبدًا بإبطاء معالجات هواتفهما ذات البطاريات القديمة، وعبرت ال جي عن هذا الأمر قائلةً: “لم نفعلها، ولن نفعلها، فنحن نهتم بما يفكر فيه عملاؤنا”، أمّا جارتها سامسونج فقد قالت صراحةً: “لا نقوم بإبطاء معالجات أي هواتفنا من خلال أية تحديثات على مدى العمر الافتراضي لهواتفنا”.

ولا تعد سامسونج وال جي أولى الشركات التي تصرّح هذا التصريح، حيث سبقتها شركتا موتورولا وHTC بيوم من خلال رسائل بريد إلكتروني تم إرسالها لموقع ذا فيرج، تؤكدان من خلالها أنّها لم تقم أبدًا بإبطاء معالجات هواتفها ذات البطاريات القديمة، وقد حاول الموقع الحصول على تصريحات بشأن الأمر ذاته من شركات جوجل وسوني، وأعلن أنّه لم يتلقَ ردًا من الأولى حتى الآن، بينما أكدت الثانية أنّها ستطلق تصريحًا يوميًا بعد انتهاء موسم أعياد الميلاد والعام الجديد.

وكانت قد تعرضت شركة آبل لحملة انتقادات واسعة جراء اكتشاف عملها على إبطاء معالجات الهواتف ذات البطاريات القديمة من خلال تحديثات نظام التشغيل، دون إعلام المستخدمين ودون إخبارهم أنّه من الممكن علاج مشاكل الهواتف من خلال تغيير بطارياتها، وهو ما أدى لظن البعض أنّ الشركة تقوم بهذا من أجل تحفيز المستخدمين على ترقية هواتفهم بمجرد صدور نسخ آيفون الجديدة، وهو ما أنكرته آبل كليًا عبراعتذارها الرسمي الذي أكدت من خلاله أنّها تعمل على الحفاظ على هواتفها من خلال هذا الإجراء، ولكن هذا الاعتذار لم يعفِ آبل من تعرضها للمسائلة عبر مجموعة من الدعاوى القضائية التي أقامها مجموعة من المستخدمين أمام المحاكم الاتحادية الأمريكية.