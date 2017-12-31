“طيران الخليج” تلغي جميع الرحلات القادمة والمغادرة من و إلى البحرين بسبب “الضباب الكثيف”

أبلغت طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، جميع المسافرين على متن طائراتها بأن جميع الرحلات القادمة والمغادرة من البحرين قد تم الغاؤها حتى إشعار آخر بسبب الضباب الكثيف المستمر الذي يغطي المملكة والذي يؤثر بشدة على الرؤية.

وسيقوم مركز الاتصال العالمي لطيران الخليج بالاتصال بجميع المسافرين المتضررين من هذا الامر، ونصحت الشركة المسافرين خلال ال 24 ساعة القادمة التأكد من موقع الناقلة الالكتروني قبل السفر، أو الاتصال بمركز الاتصال العالمي لطيران الخليج للمزيد من المعلومات على الرقم 17373737 973 + وذلك قبل التوجه الى المطار.

وستقوم شركة طيران الخليج بتزويد مسافريها باخر المستجدات حالما تتحسن الظروف الجوية وتستأنف الناقلة عملياتها.

و قدمت طيران الخليج الاعتذار لمسافريها المتضررين عن أي إزعاج قد يكون تسبب به هذا الامر الخارج عن إرادتها، في الوقت الذي تواصل فيه مراقبة الظروف الجوية في مملكة البحرين حيث تاتي سلامة وأمن المسافرين وطاقم الطائرة على رأس أولوياتها.