الوطني للأرصاد يتوقع سقوط أمطار شمال الدولة اليوم وغداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس رطباً ليلاً وصباحاً، اليوم وغداً وبعد غد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق خاصة الداخلية والغربية وتزداد كميات السحب تدريجيا آخر ليل اليوم وصباح الغد على البحر والمناطق الشمالية وقد تسقط بعض الأمطار الخفيفة خاصة أقصى شمال الدولة.

وقال المركز في بيان له إن الرياح ستكون غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/ س، وتنشط الرياح الشمالية الغربية تدريجيا من الصباح الباكر غدا على البحر ثم تمتد على المناطق الداخلية وتكون مثيرة لبعض الغبار نهاراً مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة وسرعتها من 25 إلى 35 تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يكون خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي

وفي بحر عمان اليوم، ويصبح البحر في الخليج العربي مضطربا إلى شديد الاضطراب أحيانا يومي الأربعاء والخميس ومتوسط الموج في بحر عمان يضطرب ليل غد وصباح بعد غد.

وأشار المركز إلى أن الطقس يظل رطبا ليلا وفي الصباح، يومي الجمعة والسبت المقبلين مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على مناطق متفرقة خاصة على الداخلية ويكون غائماً جزئياً بوجه عام ..وتستمر الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام وتكون سرعتها أقل حيث تكون من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/ س ولذلك سوف يكون البحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط في بحر عمان.