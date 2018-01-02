ليفربول يطلب أموالاً أكثر من أجل كوتينيو بسبب نايكي!

يعود برشلونة لمحاولة التعاقد مع نجم ليفربول الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو خلال الميركاتو الشتوي الذي ينطلق بشكلٍ رسمي اليوم، لكن وكما كان الحال خلال الصيف الماضي لن تكون مهمة إغلاق الصفقة سهلة أمام النادي الكتالوني، حسبما أشار اليه موقع سبورت 360.

وحسب صحيفة “تيليجراف” فإن إدارة ليفربول غاضبة من تصرف شركة نايكي وذلك بنشر إعلان يشير إلى اقتراب انتقال كوتينيو إلى برشلونة في الساعات الأولى من يوم أمسٍ الأحد، حيث أن إدارة النادي الإنجليزي بدأت تفكر في رفع مطالبه المالية من أجل التخلي عن اللاعب.

ونقلاً عن نفس المصدر فإن إدارة ليفربول تعتقد أن شركة نايكي قامت بنشر الإعلان المذكور عن عمد من أجل الضغط لإغلاق صفقة انتقال كوتينيو إلى برشلونة، علماً بأن الشركة الأمريكية تمتلك عقود رعاية لكلٍ من النادي الكتالوني واللاعب البرازيلي.

ودائماً صحيفة “تيليجراف” فإن ليفربول يمكن أن يرفع مطالبه لأكثر من 150 مليون يورو من أجل التخلي عن فيليب كوتينيو، في ظل وجود اتفاق مبدئي بين برشلونة واللاعب البرازيلي.