فريق السعادة والايجابية بشرطة رأس الخيمة ينفذ مبادرة “صندوق زايد الخير”

فاجأ فريق السعادة والإيجابية بشرطة رأس الخيمة، سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، وسعادة العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، والسادة المدراء العامون ونوابهم، ومدراء الإدارات ونوابهم، بإطلاق مبادرة ” صندوق زايد الخير ” التي تستهدف فئات القائد العام ونائبه والمدراء العامون ونوابهم، ومدراء الإدارات ونوابهم، وذلك تزامناً مع انطلاق 2018م عام زايد، وضمن مبادرات السعادة التي يطلقها فريق السعادة والإيجابية على مدار العام، حيث تهدف المبادرة إلى توزيع مجموعة من الصناديق على القادة، تحت شعار ” زايد الخير ” تحتوي على مجموعة من الهدايا التذكارية التي تدخل البهجة والسرور إلى النفس.

وأشاد سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، بمبادرة ” صندوق زايد الخير ” التي تم إطلاقها تحت إشراف سعادة العميد جمال احمد الطير مشرف عام فريق السعادة والايجابية – مدير عام الموارد والخدمات المساندة، ورئاسة سعادة العميد عادل عبد الله النعيمي رئيس فريق السعادة والايجابية – مدير إدارة الموارد البشرية، بمشاركة أعضاء فريق السعادة والإيجابية بشرطة رأس الخيمة، مثمناً هذه اللفتة الكريمة المقدمة من فريق السعادة والايجابية بشرطة رأس الخيمة، موجهاً الشكر والثناء والتقدير إلى سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بهذه المناسبة الطيبة وهو الذي أعلن عن اطلاق مبادرة « 2018 عام زايد »، لإتاحة الفرصة أمام الجميع لتقديم اقتراحاتهم وأفكارهم الخلاقة، التي تجسد احتفاء الدولة بصانع الاتحاد، رمز الخير والعطاء، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا أن شرطة رأس الخيمة أحيت هذه الفعالية ووضعت الخطط والمبادرات المستحدثة لها، تخليداً لذكرى صانع الخير مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد آل نهيان، وايماناً منا بأن السعادة والخير يجب أن يشملا الجميع وهما يعتبران ركيزة تحدد بها الشرطة مدى قدراتها وامكانياتها في إسعاد الإنسانية، مضيفاً بأن شرطة رأس الخيمة، تعمل في ضوء توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، من خلال إشراك جميع فئات الموظفين في تحقيق رؤية المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، المتمثلة في إطلاق المبادرات المتميزة والخدمات الريادية المستحدثة لجميع الموظفين والتي تحقق نشر الخير والسعادة، وتدعم الإنسانية.

ومن جانبه، أكد العميد جمال الطير مشرف عام فريق السعادة والإيجابية، بأن شرطة رأس الخيمة تسعى جاهدة إلى تحقيق استراتيجية وزارة الداخلية لإسعاد العاملين والمتعاملين على حد السواء بتقديم خدمات متميزة للموظفين بمختلف فئاتهم ومناصبهم الوظيفية، حتى على مستوى فئة القادة ومدراء الإدارات، والعمل على إسعادهم من أجل تحفيزهم نحو التميز والتطور، باطلاق مثل هذه المبادرات الايجابية الخاصة لاسعاد القادة ونوابهم ومدراء الإدارات ونوابهم، بهدف زيادة رضاهم والحفاظ عليهم وتلبية متطلباتهم الأمر الذي يمكن شرطة رأس الخيمة من تحقيق بلوغ السعادة والرضاء الوظيفي الشامل على جميع المستويات.