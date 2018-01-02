ديانا حداد تحتفل مع جمهورها في “سيتي ووك” بحفل رأس السنة في دبي

فرح، غناء، سعادة، وأمنيات للعام الجديد 2018، وبرفقة جمهور كبير وضخم تجمهر في ملتقى الأضواء في سيتي ووك بمدينة دبي، أشعلت الفنانة ديانا حداد أجواء الإحتفالية الكبيرة أمام الجمهور من الخليج والوطني العربي، وتنقلت على مدار ساعتين ونصف برفقة فرقتها الموسيقية بين مجموعة كبيرة من أغنياتها الخليجية والسعودية واللبنانية والمغربية والمصرية والعراقية العربية، وسط تفاعل وغناء الجمهور الذي لم يتوقف من الغناء معها مع جميع الأغنيات.

وبين القديم والجديد، كانت رحلة الفنانة في الإحتفالية من الأغنيات التي نظمتها “مِراس” في دبي، والتي تعد من أنجح الحفلات الغنائية الجماهرية في السيتي ووك خلال العام 2017، حيث أعربت ديانا عن سعادتها بأن تختتم العام المنصرم، وإستقبال العام الجديد 2018 مع جمهور وزوار مدينة دبي من الخليج والوطن العربي، متمنية أن تكون سنه كلها خير لها وللجمهور، مؤكدة أنها كلها تفاؤل في عام سيحمل النجاح والفرح والسعادة والسلام لكل العالم، وقامت برفقة الجمهور بالعد التنازلي للثواني الأخيرة لإنتهاء العام 2017 وإستقبال العام الجديد 2018 بصوت واحد مع الجمهور.