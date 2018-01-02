بالفيديو.. ببغاء يغني موسيقى آيفون إذا شعر بالانزعاج

حين يشعر بالانزعاج يبدأ بتقليد صوت هاتف آبل، هذا ما يفعله طائر ببغاء كروان أو يطلق عليه بالكوكاتيل. ونشر رجل يدعى بن بلومير على موقعي فيميو ويوتيوب فيديو يظهر فيه طائر ببغاء الكروان، المملوك لصديق له، وهو يقلد موسيقى هاتف آيفون، حسبما أشار اليه موقع دويتشه فيله.

وقال بلومير إن الطائر يغني الموسيقى فقط عندما يشعر بالانزعاج والملل، وسجل الرجل المشهد في لحظة بدء أصدقائه ارتداء أحذيتهم لمغادرة المنزل، فشعر الطائر بالانزعاج من البقاء وحيدا في المنزل، وانطلق يغني موسيقى هاتف آبل. يذكر أن هذا النوع من الطيور قادر على تمييز الأصوات وتقليدها.

ووصل عدد مرات مشاهدات الفيديو على موقع فيميو إلى أكثر من مليون وثلاثمائة ألف مشاهدة، بعد أسبوعين من نشره، فيما وصل على موقع يوتيوب إلى 480 ألف مشاهدة.