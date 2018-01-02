وجد غريباً نائماً على أريكة منزله.. فماذا فعل؟
استيقظ رجل في منتصف الليل في منزله بشمال نيوزيلندا ليتفاجأ بوجود شخص غريب نائم على أريكة في صالة منزله. ونقلت صحيفة محلية في منطقة مانغاواهي أن غوردون بريور صاحب المنزل، وهو رجل في الستين من العمر فكر طويلاً فيما يتوجب عليه فعله، حسبما أشار اليه موقع دويتشه فيله.
وقال “قمت بحساب الاحتمالات، الاحتمال الأول أن أيقظ الشاب وأتجادل معه أو اتصل بالشرطة”. لكنه لم يفعل أي الأمرين، بل قال إن على هذا الشاب الصغير الاستمرار في النوم، ونقلت الصحيفة “نظرت إليه وعرفت أنه شاب طيب، فقررت تركه ينام”.
ونقل موقع “فيلت 24” الألماني أن صاحب المنزل غوردون بريور قال للشاب إن الدخول للمنزل بهذه الطريقة أمر غير مقبول، لكنهما تحاورا بطريقة لطيفة وممتعة حتى وصول صديق للشاب بسيارته ونقله إلى منزله.
غوردون بريور أضاف إلى ما نشره على موقعه في الفيسبوك بالقول “علمنا من هو الغريب، لويس غوتزه شاب طيب. كل ما في الأمر أنه ضاع قليلاً”.
وبعد نشر هذه القصة يوم التاسع والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، كتب كثيرون من نفس المنطقة أن حوادث مشابهة عاشوها مع غرباء ضائعين في نفس الليلة. فقد كتب رجل أن غريبا وجد نائماً عند بوابة المنزل. آخر كتب أنه وجد شاباً نائما في سيارة النقل التي يمتلكها. وثالث نشر صورة يظهر فيها شباب صغار نائمون في صندوق سيارته الخلفي، وكما يبدو فإن الجميع ضلوا الطريق بعد الاحتفال الموسيقي.