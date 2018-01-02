الإنتربول السعودي يطيح بخليجي نصب على مواطن بمليون ونصف ريال

تمكن الانتربول السعودي من استرداد مواطن خليجي مطلوب إثر قضية نصب واحتيال على أحد المواطنين.

جاء ذلك بعد تلقي الانتربول السعودي بلاغاً عن قيام المدعو (م .س . ش) مواطن خليجي بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين، حيث أوهمه بأنه يعمل في مجال بيع وشراء السيارات المستعملة فتعاقد معه على الشراكة في المتاجرة في السيارات واعطائه مبلغ مالي وقدرة 1,500,000 مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي، وبعد إبرام العقد بينهما هرب إلى خارج المملكة، وبملاحقته دوليا ومتابعته من قبل الانتربول السعودي تم القبض عليه واسترداده للمملكة بتاريخ 10 / 4/ 1439هـ الموافق 28/ 12/ 2017م .

ويأتي هذا العمل ضمن نشاطات عمل الانتربول السعودي لمكافحة صور الجريمة وأشكالها كافة والمتابعة المستمرة للمطلوبين للمملكة في الخارج.