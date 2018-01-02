خليجي ستيني يتحرش بفتاة في عرض البحر

احالت نيابة دبي الى محكمة الجنايات خليجي (61 عام) تحرش بفتاة أثناء وجودها في البحر على عوامة مائية.

وفي التفاصيل كشفت النيابة ان المجني عليها (17 عام) كانت برفقة صديقتها (16 عام) على الشاطئ فحضر المتهم وعرض على صديقتها لعب كرة الطائرة ثم عرض على المجني عليها تجربة العوامة المائية في البحر فوافقت ودخلت معه واثناء ركوبها اختل توازنها وأمسك يدها وفجأة سحبها ووضعها على أماكن حساسة لديه ومن خوفها لم تعلم ماذا كان يفعل.

وأضافت صديقة المجني عليها ان المتهم حضر اليهن وطلب من المجني عليها تجربة العوامة المائية وبعد دقائق توجهت نحوها وطلبت منها الخروج من البحر وكانت مرتبكة وتؤشر بعينيها ولكنها لم تفهمها فسحبت يدها وقام المتهم بسحب يدها الأخرى مكرراً نفس الأمر ووضعها لدقيقة وبعدها تركها ثم غادرت العوامة وأخبرت صديقتها ان المتهم امسك يدها ووضعها على أماكن حساسه في جسمه.

وبعد ذلك توجهت المجني عليها وصديقتها إلى حرس الشاطئ وابلغتهم بالواقعة وبعد ضبط المتهم تبين انه صاحب سوابق في هذه المجال وقد قام بالتوقيع على اكثر من تعهد في الشاطئ.