تعاون مشترك بين بلدية أبوظبي و “ساعد” بهدف رصد المخالفات في مصفح الصناعية

وقع سعادة سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي وسعادة العميد المهندس حسين أحمد الحارثي رئيس مجلس إدارة شركة ساعد، بحضور سعادة المهندس ابراهيم رمل الرئيس التنفيذي للشركة، اتفاقية تعاون مشترك لتعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين بهدف تطوير آليات رصد المخالفات في منطقة مصفح الصناعية .

من جانبه أكد سعادة سيف بدر القبيسي أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن إطار استراتيجية دائرة التخطيط العمراني والبلديات – بلدية مدينة أبوظبي الهادفة إلى تعزيز التعاون المشترك ومد جسور التواصل للاستفادة من خبرات المؤسسات الوطنية من أجل الارتقاء بالخدمات العامة، مشيرا أن هذه الاتفاقية تفتح آفاقاً أرحب للتعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال رصد ومتابعة المخالفات في منطقة مصفح، موضحا أن الاتفاقية تعبر عن الرغبة المشتركة من جانب الطرفين للتنسيق العملي فيما يتعلق بتطوير أساليب مواجهة المخالفات المتعددة في هذه المنطقة الحيوية ، وتأتي تعزيــــــزاً لمسيرة العمل البلدي ، والتأكيـــد على فاعلية الشراكات المؤسسية.

وأضاف سعادته أن القطاع الخاص يعد اليوم شريكاً مهماً للمؤسسات الحكومة في دعم الخطط التطويرية، ورفع مستويات الخدمات العامة، كونه جزءاً لا يتجزأ من منظومة التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي، والشريك الفعال بجانب الجهات الحكومية المعنية في تحقيق أسباب السعادة للمجتمع والشركاء الاستراتيجيين.

ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة عمليات الرقابة والتفتيش من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وذلك باستخدام حلول تقنية وأنظمة ذكية متطورة وكوادر بشرية مؤهلة وذات خبرة ميدانية واسعة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والماليـــة، دعم جهود الدائرة في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، الحد من الممارسات المخالفة للقوانيـــــــــن.

على الصعيد ذاته أكد سعادة المهندس ابراهيم رمل الرئيس التنفيذي لشركة ساعد على أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي و الخاص بوصفه أداه فاعلة لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة و استدامتها، حيث جاءت هذه الاتفاقية حرصاً على المساهمة في تحقيق سعادة المجتمع والعمل مع بلدية مدينة أبوظبي لتحقيق الخطط التطويرية ومواكبة متطلبات العصر، حيث باتت علاقات التعاون قاعدة ارتكاز قوية لتنفيذ اهداف خطة التنمية وإرساء آليات قوية لبناء المستقبل تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما أكد رمل حرص المسؤولين الدائم على تعزيز دور الشركات الوطنية وإعطائها الفرصة للمساهمة في رفع معدلات الرفاهية الاجتماعية والمشاركة في النهضة التنموية التي تعيشها الدولة.

ضمن الإطار ذاته تكللت مساعي كل من بلدية مدينة أبوظبي وشركة ساعد للأنظمة المرورية في الرغبة بالتعاون المشترك على تطوير ورفع مستوى أعمال الرقابة والتفتيش في المنطقة المذكورة من خلال إنجاز هذه الاتفاقية ، ونتوقع أن تتطور عمليات مراقبة ومتابعة المخالفات في هذه المنطقة بشكل كبير ، وبما يخدم المجتمع ، ويساهم في الحفاظ على المظهر العام للمنطقة المستهدفة.