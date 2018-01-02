صحة دبي تحذر من الاستخدام المفرط للهواتف الذكية

حذرت هيئة الصحة بدبي من الاستخدام المفرط للهواتف والألواح الذكية التي قد تتسبب في العديد من الأمراض المتعلقة بالسمنة والاكتئاب والتوتر وآلام الظهر والعنق والمفاصل واضطرابات النوم، والاجهاد وقلة التركيز.

وقال السيد علي منير آل رحمه المثقف الصحي بهيئة الصحة بدبي ان الادمان على استخدام مثل هذه الأجهزة قد يساهم بشكل كبير في حدوث تغييرات بسلوكيات الأطفال والتي قد تصل الى العدوانية في بعض الأحيان اضافة الى تأثيرها على العينين وتسببها في ارهاق وجفاف العين والصداع.

واشار الى الانعكاسات السلبية لاستخدام التكنولوجيا لفترات طويلة على العلاقات الأسرية والاجتماعية بشكل عام حيث تتسبب في ضعف هذه العلاقات والانعزالية والانطواء وقلة التواصل الاجتماعي واهمال الواجبات الأسرية اضافة الى دورها في ضعف التحصيل الدراسي لدى الطلبة.

ونصح آل رحمه بعدم استخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية قبيل النوم لتأثيرها السلبي على الساعة البيولوجية لدى الشخص وتسببها في الأرق واضطرابات النوم .

وأكد على أهمية الاستخدام المتوازن للتكنولوجيا ومتابعة الأبناء وتنظيم اوقات استخدامهم للهواتف والأجهزة اللوحية وحثتهم على ممارسة الرياضة واتباع انماط الحياة الصحية .

واستعرض النتائج الايجابية المتعددة للتكنولوجيا ودورها الهام في مختلف قطاعات ومناحي الحياة ومساهمتها الفاعلة في تحقيق الرفاهية واسعاد الناس وتمكينهم من الحصول على احتياجاتهم بكل سهولة ويسر.

واشار آل رحمه الى الجهود التي تقوم بها هيئة الصحة بدبي لرفع الوعي الصحي بمختلف الأمراض وأسبابها وطرق الوقاية منها وتفادي مضاعفتها السلبية للوصول الى مجتمع أكثر صحة وسعادة.