1.8 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي وأهم مبايعة بـ 42 مليون درهم في منخول

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 1.8 مليار درهم وكانت أبرزها رهونات بقيمة 1.4 مليار درهم من خلال 73 إجراء.

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 86 مبايعة بقيمة 400 مليون درهم، منها 29 مبايعة للأراضى بقيمة 300 مليون درهم و 57 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة100 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 42 مليون درهم فى منطقة منخول تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم فى منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم فى منطقة المركاض.

و قد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعة بقيمة 70 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 78 مليون درهم وثالثة فى وادي الصفا 6 بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 26 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم فى منطقة المركاض و أخيرا مبايعة بقيمة 10 مليون درهم فى منطقة المركاض.

و قد تصدرت منطقة الثنيه الخامسة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها8 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم وثالثة فى مرسى دبي بتسجيلها 6 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.4 مليار درهم منها 32 رهونات أراضى بقيمة 1.36 مليار درهم و 41 رهونات فلل وشقق بقيمة 40 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة سيح شعيب 1 بقيمة 1.1 مليار درهم وأخرى فى منطقة وادي الصفا 7 بقيمة 135 مليون درهم.