وفاة آسيوي في حادث دهس برأس الخيمة

لقي آسيوي في العقد الثالث مصرعه متأثراً بإصاباته البليغة بعد تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة يقودها شخص آسيوي الجنسية كذلك في العقد الثالث من العمر ولا يحمل رخصة قيادة .

وتفصيلاً يشير العميد حسن إبراهيم نائب مدير عام العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، إلى أنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات بالقيادة العامة عند الساعة 9:00 م يفيد بتعرض شخص لحادث دهس أمام أحد المراكز التجارية، نتيجة عبوره المنطقة الوسطية بين الشارعين ودخوله للطريق العام دون التأكد من خلوه ، وفور ورود البلاغ تم تحريك دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف والإنقاذ إلى موقع الحادث، وتم تحويل ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وناشد العميد حسن إبراهيم، افراد المجتمع بضرورة اتباع القواعد والتعليمات المرورية التي تضمن سلامة الجميع من الحوادث المرورية والوقاية من وقوع الإصابات والوفيات، مطالباً إياهم عدم العبور في الأماكن الغير مخصصة لعبور المشاة وضرورة التزامهم بقواعد السير والمرور، التي من شأنها تحقق أمن الطرق وتُحِد من الحوادث المرورية المهلكة، ناقلاً تعازيه الحارة لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، ومتمنياً للجميع السلامة المرورية.