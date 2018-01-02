تدشين إسعاف الدراجات الهوائية النسائية في مناطق الكثافة السكانية بدبي

باشرت مسعفات مؤسسة دبي لخدمات الاسعاف القيام بخدمات متخصصة وباستجابة سريعة للحالات النسائية الطارئة الذي خصصته المؤسسة لحالات الحمل والولادة والاطفال حتى عمر 11 سنة

وأكد المدير التنفيذي خليفة الدراي أن نشر المسعف السريع أو الدراجة الهوائية بجانب المستجيب النسائي جاء بعد النجاح الذي حققته الخدمة المتخصصة للمستجيب النسائي والمطالبات التي تلقتها المؤسسة بالتوسع في الخدمة الراقية التي تراعي خصوصية المرأة وتحافظ على عاداتنا وتقاليدنا العربية والاسلامية وتعلي من شأن ما تقدمه إمارة دبي من خدمات خاصة للمواطنات والوافدات والزائرات من ضيوف الدولة .

وأوضح الدراي أن تلك المبادرة تأتي في إطار تعزيز مهام المؤسسة الانسانية وتفعيلا لدورها في تلمس احتياجات الميدان والتعرف الى الضروريات التي يحتاجها الجمهور خاصة في المناطق المزدحمة و الاماكن التي تشهد حركة كبيرة خاصة في مجالي التسوق والتريض والانشطة التجارية لافتا الى ان المؤسسة ترصد احتياجات الناس من خلال ملاحظات المسعفات وتقارير السائقات وما يراقبه فنيو الطب الطارئ واطباء الطوارئ بالمؤسسة ومواكبة كل ما تقوم به حكومة دبي من مشروعات حديثة وتنفذ ما يتوافق مع رؤيتها ورسالتها في خدمة المجتمع .