“شرطة العين” تدعو قائدي الدراجات النارية إلى الالتزام بشروط السلامة العامة

حثت مديرية شرطة منطقة العين ، بشرطة أبوظبي ، مستخدمي الدراجات النارية إلى الالتزام بشروط السلامة العامة ، وقيادتها في الأماكن المخصصة لممارسة هذه الرياضة ، حفاظاً على سلامة الجميع،وذلك في إطار حملة التوعية المجتمعية التي تم اطلاقها مؤخراً لتعزيز الإجراءات الوقائية، والسلامة في فصل الشتاء.

وأكد العميد مسلم العامري مدير المديرية ، الحرص على سلامة قائدي الدراجات النارية ، وتهيئة الأجواء المناسبة التي تمكنهم من ممارسة هذه الرياضة دون أن يشكلوا أية خطورة على حياتهم وحياة الأخرين ،مشيراً إلى التعاون مع إدارة مرور العين بتسيير الدوريات الأمنية و المرورية ودورية رمال في المناطق الرملية والصحراوية لتقديم الخدمات الشرطية لمرتادي هذه الأماكن والتوعية بالاستخدام الصحيح للدراجات

وأوضح أن المديرية أقامت خيماً متنقلة في المناطق التي يرتادها هواة الرحلات البرية بشكل عام لتوعيتهم باجراءات السلامة والوقاية الواجب اتخاذها لضمان سلامتهم وتقديم النصح والإرشاد لهم، وحث قائدي الدراجات على القيادة الآمنة وعدم التسبب في أية إزعاج للأخرين .

إلى ذلك دعا العقيد أحمد الزيودي مدير إدارة المرور في العين قائدي الدراجات النارية إلى توخي الحيطة والحذر واخذ الاحتياطات اللازمة ، واتباع القوانين والنظم اللازمة ،والالتزام باشتراطات السلامة العامة بارتداء خوذة الرأس ونظارات حماية العين من الهواء والغبار ،و حزام الأمان للدراجات ذات الاطارات الأربعة .

وقال إن قيادة بعض الشباب للدراجات النارية بطيش وتهور وإزعاج الأخرين لمجرد التباهي ،يعد مخالفة لقانون المرور ، وتطبق عليهم العقوبات الواردة في قانون المرور الاتحادي ،موضحاً أن المخالفات الأكثر انتشاراً هي قيادة الدراجة النارية بدون استخدام الخوذة .

وأكد الحرص على تمكين هواة قيادة الدراجات النارية من ممارسة هواياتهم واسعادهم و المحافظة على سلامتهم وسلامة الأخرين ،وتوعيتهم بالقيادة الآمنة وحثهم على الابتعاد عن المناطق السكنية والقريبة من المدارس.