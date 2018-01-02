محمد بن راشد للإسكان تنجز بنية تحتية وصيانة لـ 346 مسكن في حتّا

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن الانتهاء من خدمات البنية التحتية والمحطات الداعمة لها في مشروع الإسكان الذي يشمل تشييد وصيانة مجمعات سكنية تضم 346 وحدة يتم تنفيذها في منطقة “مكن” بحتّا، وذلك ضمن مساهمة المؤسسة في خطة حتّا التنموية التي أطلقتها حكومة دبي في العام 2016 بهدف تعزيز الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.

أكد سعادة سامي عبدالله قرقاش، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن المؤسسة قامت خلال هذا المشروع لأول مرة بتنفيذ كافة خدمات البنية التحتية، وقد تم البدء في تشييد الوحدات السكنية وذلك بما يتماشى مع استراتيجيتها الهادفة إلى بناء مجمعات سكنية ذات منظومة خدمية متكاملة وفق أعلى المعايير والمستويات المعمول بها عالمياً بما يضمن راحة قاطنيها من مواطني دبي وسعادتهم، مشيراً أن تنفيذ خدمات البنية التحتية في مشاريع المؤسسة السابقة كان يتم من قبل أطراف أخرى.

وأضاف قرقاش أن مشاريع البنية التحتية التي تم تنفيذها في مشروع “مكن” السكني تضمن تشييد ثلاثة محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي والري ومكافحة الحريق على مساحة تبلغ 23,117 قدم مربع وبتكلفة اجمالية تقدر بـ 26 مليون درهم، لافتاً أن هذه المشاريع تعد استكمالاً لمنظومة خدمات البنية التحتية التي تشمل الصرف الصحي وشبكات الري وتصريف مياه الأمطار ونظم الاتصالات ومكافحة الحريق والتي تم الانتهاء من تنفيذها في بداية العام 2017 على مساحة تبلغ 55 ألف متر طولي.

ومن جانبه قال المهندس محمد بو رحيمه، مساعد المدير التنفيذي للقطاع الهندسي بالمؤسسة، أنه قد روعي خلال تنفيذ هذه المحطات باتباع أرقى المعايير والمواصفات العالمية بما يضمن تحقيق الاستدامة البيئية على النحو الأمثل حيث سيتم معالجة مياه الصرف الصحي ومن ثم الاستفادة من المياه المعالجة في تغذية شبكة الري في المنطقة لزيادة المسطحات الخضراء.

وأضاف بو رحيمه بأن محطة معالجة مياه الصرف الصحي قادرة على معالجة 1120 متر مكعب من مياه الصرف الصحي في اليوم الواحد، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار خلال تصميم المحطة التوسعة العمرانية والزيادة السكانية المستقبلية في منطقة المشروع، مشيراً أن محطة الري تم تنفيذها ضمن المبنى التابع لمحطة المعالجة حيث اشتملت الأعمال على محطة ضخ وخزانات للمياه المعالجة بسعة اجمالية تبلغ 970 متر مكعب، كما اشتملت الأعمال على تنفيذ محطة لمكافحة الحريق بسعة اجمالية تبلغ 452 متر مكعب.