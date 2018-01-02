حظر استيراد الطيور الحية من مقاطعة روسية بسبب إنفلونزا الطيور

استناداً إلى التقرير الوارد من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية الخاص بتسجيل بؤر بمرض انفلونزا الطيور عالي الضراوة في جمهورية روسيا في مقاطعة كوسترومسكايا أوبلاست، اتخذت وزارة التغير المناخي والبيئة الإجراءات التالية:

حظر استيراد كافة أنواع الطيور الحية الداجنة والبرية وطيور الزينة والصيصان وبيض التفقيس ولحومها ومنتجاتها ومخلفاتها الغير معاملة حرارياً من مقاطعة كوسترومسكايا أوبلاست بالإضافة إلى المقاطعات المصابة سابقاً (RESPUBLIKA KALMYKIYA، ASTRAKHANSKAYA OBLAST) في جمهورية روسيا ولحين استقرار الوضع الصحي. الاستمرار بالسماح باستيراد منتجات الدواجن المعاملة حرارياً (اللحوم المعاملة ومنتجات البيض المعاملة) من كافة مقاطعات روسيا.

وقال الشيخ الدكتور ماجد بن سلطان القاسمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بالوكالة إن تلك الإجراءات تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة برفع معدلات الأمن الحيوي واستبعاد المسببات المرضية قبل دخولها للدولة للحيلولة دون دخول فيروس إنفلونزا الطيور ومنع مخاطرة وتأثيراته على صحة وسلامة الدواجن والمحافظة عليها وكذلك على الصحة العامة باعتباره من الأمراض المشتركة”.

وتجدر الاشارة إلى أن الوزارة تقوم بالتدقيق على الوثائق المرافقة للإرساليات (شهادة المنشأ والشهادة الصحية وغيرها من الشهادات المطلوبة من مثل شهادة الحلال) في حال ورود شحنة منتجات غذائية للدولة، بالإضافة إلى إجراء الكشف الحسي ومطابقة البطاقة التعريفية على المنتجات مع المواصفة الإماراتية القياسية، ومن ثم أخذ عينات من المنتجات الغذائية الخاصة بالشحنة وتحويلها للمختبر لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة والتأكد من عدم احتوائها على أي مواد يُمنع دخولها للدولة وتداولها بحسب القوانين واللوائح المُتبعة بهذا الخصوص.