«اقتصادية ابوظبي» تباشر 5 شكاوى بشأن تطبيق «الضريبة»

تلقت دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي اليوم من المستهلكين 5 شكاوى بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالدولة وباشرت على الفور بمتابعتها من خلال التواصل المباشر مع المستهلكين سواء بالاتصال المباشر او عبر نظام الشكاوى المرتبط بمركز اتصال حكومة ابوظبي “800555” وذلك للاطلاع على تفاضيل الشكاوى والبدء باجراءات التفتيش والرقابة بهدف مخالفة الجهات التي عمدت على استغلال تطبيق الضريبة برفع الاسعار بشكل مبالغ فيه.

وأكد أحمد طارش القبيسي مدير ادارة الحماية التجارية بالانابة بالدائرة حرص الدائرة واهتمامها بمتابعة كافة الشكاوى التي تردها بشأن مخالفات تطبيق ضريبة القيمة المضافة وذلك بهدف احتواء أية تجاوزات غير قانونية بهذا الشأن من شأنها أن تؤثر على حقوق المستهلكين .

وقال إن الشكاوى التي تم استلامها في أول يوم عمل هذا العام بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة تمثلت في استغلال التجار ورفع الاسعار بشكل غير مبرر وعدم احتواء الفاتورة على معلومات مهمه مثل ( الرقم الضريبي, اسم المنشآة, السعر الاجمالي , قيمة الضريبة وغيرها) .

وأشار القبيسي الى ان الدائرة باشرت فور استلام هذا النوع من الشكاوى بتحويل الطلبات الى فريق التفتيش الميداني مع الاثباتات والبيانات المرسلة كالفاتورة او موضوع الشكوى وذلك بهدف التأكد من رصد التجاوز وتحرير المخالفات حسب بنود جدول المخالفات المعتمد لدى الدائرة .

وأوضح إن الدائرة لن تتهاون مع أية مخالفة بهذا الشأن حيث تم مسبقا نشر العديد من التنبيهات والتحذيرات لكافة منافذ البيع والشركات المسجلة لديها بأهمية التسريع بالتسجيل بالنظام الضريبي المعتمد لدى الهيئة الاتحادية للضرائب .

وأضاف إن أي منشأة تقوم بتحصيل قيمة الضريبة وهي غير مسجلة لدى الهيئة سيتم مخالفتها على الفور واذا ثبت رفع السعر بشكل مبالغ عن الفترة قبل التطبيق عبر التأكد من الفواتير السابقة سيتم تحرير المخالفة حسب البند رقم ( 77 ) فرض رسوم او خدمات اضافية على المستهلك دون مبرر و اذا ثبت تحصيل المنشأة من المستهلك رسوم الضريبة وليست مذكورة في الفاتورة او الرقم الضريبي غير مذكور يتم تحرير المخالفة حسب البند رقم ( 72 ) عدم الالتزام بالتعهد والتعاميم المقدمة للدائرة او بالتعليمات والشروط والضوابط الصادرة عنها.

وأكد أحمد طارش القبيسي مدير ادارة الحماية التجارية بالانابة بالدائرة إن الدائرة ستقوم فور استلامها الشكوى باجراء اللازم والزيارة في نفس يوم استلام الشكوى وذلك لتدارك حجم الشكاوي المتوقعة وعدم تأجيلها لليوم التالي نهائياً مشيرا الى أن الجولات اليومية للمفتشين ستركز على أهمية أن تحدد الفواتير الرقم الضريبي وقيمة الضريبة وابلاغ اصحاب المحلات وتوعيتهم بهذا الشأن ,

وافاد القبيسي بأن شكاوى المستهلكين التي تم استلامها الى الان تتلخص في برفع اسعار غسيل السيارات وعدم تحديد قيمة الضريبة في الفاتورة بالاضافة الى رفع سعر اضافي للوجبة في بعض المطاعم بحجة ارتفاع الاسعار بالاضافة الى رفع سعر مواد غذائية في احد منافذ البيع بسعر يفوق قيمة الضريبة المحدد ب 5 % .

ودعا أحمد طارش القبيسي المستهلكين الى التواصل مع الدائرة من خلال مركز الاتصال لحكومة امارة ابوظبي على الرقم 800555 في حال رصد اية مخالفات صريحة بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة مؤكدا حرص الدائرة على التصدي لمثل هذه التجاوزات من خلال تنفيذ خطة التفتيش والرقابة التي ستركز بشكل كبير على الزيارات الميدانية المستمرة في كافة منافذ البيع على مستوى امارة ابوظبي.