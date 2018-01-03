الطقس اليوم غائم جزئياً ومغبر أحياناً مع انخفاض في درجات الحرارة

حالة الطقس

للفترة من الساعة 0800 يوم 03 / 01 / 2018 إلى الساعة 0800 يوم 04 / 01 / 2018

غائم جزئيا بوجه عام ومغبر أحياناً، ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة، وتزداد كميات السحب على بعض المناطق خاصة الشمالية وفوق البحر، مع احتمال سقوط الأمطار الخفيفة أحياناً، والرياح معتدلة السرعة

بوجه عام على اليابسة، تنشط أحياناً وقد تثير الغبار على المناطق المكشوفة، وتكون نشطة إلى قوية فوق البحر، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية، وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف

حركة الرياح

جنوبية غربية – شمالية غربية / 15 – 25 / 35 كم / ساعة على اليابسة وشمالية غربية / 20 – 35 / 55 كم / ساعة فوق البحر .

الطقس المتوقع خالل اليومين القادمين

طقس صحو إلى غائم جزئيا بوجه عام، ومغبر أحياناً، والرياح معتدلة إلى خفيفة السرعة على اليابسة وتكون نشطة إلى معتدلة فوق البحر، وتزداد الرطوبة النسبية خالل الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب أوالضباب الخفيف، والبحر مضطرب يصبح متوسط يوم الجمعة في الخليج العربي، ومتوسط الموج بوجه عام في بحر عمان.