“دبي لصناعة الأثاث” تكشف عن خصومات تبدأ من 40% على منتجات مختارة

أعلنت “دبي لصناعة الأثاث”، الشركة الرائدة في قطاع صناعة المراتب في الشرق الأوسط ذ.م.م (DFMC)، عن عروضها المشوّقة خلال مهرجان دبي للتسوق بدورته الـ23، وتقدم خصومات مشوّقة على مختلف منتجاتها، بما فيها الحديثة.

إذا كنتم ترغبون بشراء سرير جديد، إنه الوقت المناسب للإستثمار مع أسرّة سيرتا مثل سرير “إيرجو” Ergo. فعند شراء سرير إيرجو مع أي من المرتبات المذهلة مثل “كرونيكل” Cronicle و”بون فيفان” Bonvivant واللاتكس latex، ستحصلون على خصم 45% . وأَكملوا التبضّع مع شراء لوحة لرأس السرير وطاولة سرير جانبية واحصلوا أيضاً على خصم 45%.

وستحصلون عند إنفاق 1,000 درهم على أي من منتجات سيرتا للنوم أو الأكسسوارات على قسيمة شراء بقيمة 400 درهم، واستفيدوا أيضاً من خصم 40% على جميع أكسسوارات الأسرّة.

ويقول سوندار راجان المدير التنفيذي لشركة دبي لصناعة الأثاث:” تعتبر المرتبة أمر شخصي للغاية، لذلك من المهم أن يحصل المرء على المرتبة التي تناسب احتياجاته الخاصة به. إنني أدعو الجميع للإستثمار في مرتبة سيرتا بقدر المستطاع والحصول على النموذج الذي يستحقونه. إننا نقضي ثلث حياتنا في غرفة النوم، فلنجعلها مريحة ونخلق تغييرا مهماً في نوعية نومنا على المدى الطويل.”

وتضم منتجات سيرتا التي تشمل التخفيضات مرتبات “آي سيريز” iseries الحديثة، والتي وُصفت بأنها أحدث نظام متطور للنوم حتى يومنا هذا، ويعود ذلك إلى التكنولوجيا المبتكرة التي استخدمت في تصنيع هذا المنتج، والذي يناسب حتى أكثر الناس حساسية تجاه النوم.

تستخدم آي سيريز تقنية جل التبريد الداعم، وهي آلية تعمل بجزئين بحيث تستخدم الملايين من حبيبات الجل المعدِّلة للحرارة مما تصرف الحرارة عن الجسم وتدعم في نفس الوقت الجسم بشكل فعال.

زوروا صالات عرض سيرتا واختاروا المرتبة والأكسسوارات المناسبة للتمتع بشعور جيد. يشمل العرض أكسسوارات النوم كاملة من الوسادات وشراشف حماية المرتبات واللحافات ومجموعات الكتان.

اختاروا سرير سيرتا الذي يناسب احتياجاتكم من حيث الراحة وأسلوب الحياة. لن يخيب ظنكم مع اختيار سرير ذات الجودة العالية من سيرتا، إحدى أفضل شركات منتجات النوم في العالم. للمزيد من المعلومات يرجى الإتصال بـ: +971 4 8853929 أو البريد الالكتروني: dfmc@emirates.net.ae