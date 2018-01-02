وصل القاهرة في الساعات الماضية، وفد من نادي الإمارات للتفاوض مع النادي الأهلي، وإنهاء صفقة صانع ألعاب الفريق “الأحمر”، مؤمن زكريا بشكل رسمي.

وبحسب صحيفة اليوم السابع المصرية، اليوم الثلاثاء: “وافق الأهلي من حيث المبدأ على إعارة مؤمن زكريا موسماً لصفوف النادي الإماراتي، ويتبقى فقط الاتفاق علي كل التفاصيل المالية”.

يذكر أن نجم الأهلي أكد خلال جلسته مع مدير الكرة سيد عبد الحفيظ في وقت سابق، أن الأفضل له في الفترة الحالية هو الرحيل عن الفريق بسبب عدم المشاركة في المباريات بصفة مستمرة، بقرار من الجهاز الفني، إلى جانب امتلاك ناديه للعديد من البدائل.