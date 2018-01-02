شاهد بالصور | لقطات مذهلة لليابان أسفل الثلج

يأتي فصل الشتاء وتكتسي اليابان ومبانيها المعمارية التقليدية غطاء أبيض جميل بفعل تساقط الثلج الذي يضفي على مبانيها بهجة وجمال لا يصدق.

يوضح موقع “ديزاين سوان” الأمريكي المهتم بالتصوير أن المدن اليابانية والمواقع التاريخية ذات التصميم المعماري على الطريقة اليابانية، تكتسب جمالا مميزا بسقوط الثلج عليها في فصل الشتاء.

ومن بين هذه المدن والمواقع التاريخية تبرز مدينة كيوتو، التي ظلت عاصمة لليابان لحوالي آلف عام وتشتهر بأنها أجمل مدينة في اليابان لضمها عدد كبير ومميز من الآثار التاريخية، واعتبرت من قبل منظمة “اليونسكو” الدولية بأنها واحدة من أكبر المواقع ذات التراث الأثري في العالم.

وتعتبر كيوتو أيضا واحدة من أهم الأماكن التي يرتادها السياح في اليابان، ونظرا لمناخها الرطب، فإن موسم الشتاء يعطيها منظر جليدي رائع، لاسيما حينما يمتزج هذا الجليد بالمواقع التاريخية.

ورصد الموقع هذه الأماكن التاريخية في مدينة كيوتو وحول اليابان تحت الثليج الشتوي في مجموعة من الصور الرائعة.