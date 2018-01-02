شاهد بالفيديو | إنقاذ رجل سقطت سيارته في مياه خليج المكسيك

أظهر تسجيل لحظة إنقاذ رجل غرقت سيارته في ميناء على خليج المكسيك بولاية فلوريدا ووفقا لخفر السواحل فإن طاقمَ الإنقاذ هرع في إغاثة الرجل بعد مشاهدة السيارة وهي تسقط في المياه.

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