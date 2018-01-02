وقف عمليات انتاج القفل الذكي Otto

الأقفال الذكية Otto قامت بوقف عمليات الإنتاج بعد فشل اتفاقية الاستحواذ، ويقول المدير التنفيذي ومؤسس الشركة “سام جاد الله” في مقال نشر في أواخر العام الماضي، إن الشركة قامت باتفاقية استحواذ والتي حدت من قدرتها على جمع التمويل، ولكن المشتري انسحب في اللحظة الأخيرة، تاركًا Otto بدون أي مبالغ تمويل، وكان من المفترض أن يبدأ الشحن الأول في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، ولكن يبدو أن Otto لن تشحن منتجها في الشهر المقبل وقد لا تشحنه أبدًا، ويقول “جاد الله” أن الشركة ستقوم بتقييم خياراتها للمضي قدمًا في الأسابيع المقبلة.

قفل Otto Lock الذكي صغير وأنيق، ولكنه مكلف للغاية، حيث يكلف 699 دولار، ومفترض أنه يستهدف أصحاب المنازل الغنية، وعلى الرغم من هذا الاستهداف المتخصص والمحدود، قال “جاد الله” أن شركته لم تتوقع حدوث مشاكل مع ذلك السعر، مؤكدًا أن المشتري يمكن ان يبيع اكثر فى اسواق معينة.

وبما أن Otto لم تشحن أقفالها الذكية بعد، فإن المستهلكين على الأقل لن يتعاملوا مع تداعيات شركة أمنية تعلق عمليات انتاجها.