البحرين تعلن التزامها بتطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال 2018

أعلنت مملكة البحرين، الثلاثاء، التزامها بتطبيق ضريبة القيمة المُضافة بواقع 5 بالمائة على مجموعة من السلع والخدمات خلال 2018، دون تحديد موعد بعينه لبدء التطبيق.

وقالت وزارة المالية البحرينية في بيان، إن تطبيق الضريبة الجديدة يأتي في إطار الالتزام المشترك للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

وفي 2017، أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي، بدء تطبيق الضريبة بشكل موحد مطلع 2018.

والقيمة المضافة، ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.

وأضاف البيان: “ستقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات بالتعاون مع السلطة التشريعية، من أجل إقرار قانون الضريبة (القيمة المضافة) وتهيئة القطاع الخاص والمؤسسات التجارية، مع ضمان توافر الاستعدادات اللوجستية والتقنية اللازمة”، دون تحديد توقيتات بعينها.

يأتي ذلك، بعد أن اتخذت البحرين العام الماضي إجراءات مماثلة للاستعداد لتطبيق الضريبة الانتقائية التي دخلت حيز التنفيذ في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتشمل التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

ويأتي تطبيق ضريبة القيمة المضافة، في محاولة لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في الخليج.

وكانت الإمارات والسعودية بدأتا تطبيق ضريبة القيمة المضافة في موعدها المقرر اعتبارا من أمس (الإثنين) فيما قررت عُمان والكويت التأجيل، بينما لم تعلن قطر موقفها حتى الآن.