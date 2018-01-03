مواطنات: حملة تشجيع المنتخب رفضت سفرنا معها إلى الكويت

كشفت مواطنات أنهن كنَّ يرغبن بالسفر مع أسرهن إلى الكويت لدعم المنتخب الوطني خلال مباراته التي أقيمت أمس أمام المنتخب العراقي، في الدور نصف النهائي لكأس الخليج، لكن حملة «نحن معاك يالأبيض» رفضت السماح لهن بالسفر عبر الحملة، فيما أكدت مؤسسة الحملة مهرة فلكناز، أن الحملة مخصصة للرجال فقط.

وقلن لـ«الإمارات اليوم»: «فوجئنا برفض الحملة طلباتنا السفر إلى الكويت، رغم أن هناك مجموعة كبيرة من المشجعات المواطنات كانت ترغب في الوجود خلف الأبيض في هذه المباراة».

وأكدت رئيسة وحدة التربية الرياضية الصحية في منطقة عجمان التعليمية عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة سابقاً، أمينة ثاني، أنها تواصلت وعدد من أفراد عائلتها وصديقاتها مع مسؤولي الحملة، من أجل التسجيل والسفر إلى الكويت لمؤازرة المنتخب، لكنها فوجئت برفض طلب السفر، وبأنه غير مسموح للسيدات بالسفر، كون الحملة مخصصة للرجال.

وأضافت أمينة ثاني «تواصلت بنفسي مع الرقم الخاص بـ(البوستر) المتعلق بالحملة، لكن تم رفض طلبنا».

وأشارت إلى أنها سبق أن سافرت إلى البحرين في طائرة خاصة كانت تقل مشجعات مواطنات لدعم المنتخب في «خليجي 21».

من جهتها، أكدت عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات الهوائية منسقة مشجعات الإمارات السابقة باتحاد كرة القدم، نسرين بن درويش، أنها وعدداً من المشجعات المواطنات كن يرغبن في السفر إلى الكويت دعماً للمنتخب في هذه البطولة، خصوصاً خلال مباراته أمس، أمام المنتخب العراقي، لكن تم رفض طلبهن في هذا الخصوص، مشددة على أنها كانت حريصة على دعم المنتخب.

بدورها أكدت مؤسسة حملة «نحن معاك يالأبيض»، مهرة فلكناز، أن الحملة الخاصة بسفر مشجعين إلى الكويت لدعم المنتخب في مباراته أمام المنتخب العراقي أمس، مخصّصة للرجال فقط، وليست للسيدات.

وأوضحت فلكلناز «نحن في هذه الحملة نتعامل بكل شفافية، وهذا شيء مهم بالنسبة لنا».

وأكدت مؤسسة حملة «نحن معاك يالأبيض» أن هناك أكثر من 200 مشجع إماراتي سافروا أمس إلى الكويت عبر مطار دبي الدولي، لدعم المنتخب الوطني في مباراته أمام المنتخب العراقي، مؤكدة أنه كان هناك تفاعل كبير من قبل الجمهور مع الحملة، لافتة إلى أنه ولأول مرة يتم توفير السكن للمشجعين عبر الحملة.

وقالت فلكناز لـ«الإمارات اليوم»: «حرصت أمس على الوجود في مطار دبي الدولي بنفسي، للاطلاع على إجراءات سفر المشجعين إلى الكويت، والاطمئنان عليهم، والوقوف على راحتهم».