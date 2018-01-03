بنوك ترفع رسوم البطاقات الائتمانية اعتباراً من مارس

ترفع بنوك عاملة في الدولة الرسوم والفوائد على بطاقاتها الائتمانية، اعتباراً من بداية شهر مارس المقبل، حسب إخطارات تلقاها عملاء هذه البنوك، وأكدت بنوك زيادة رسم التأخر في سداد الدفعة المستحقة (Late Payment Fee) وكذلك رسم تجاوز الحد الائتماني للبطاقة (Over Limit Fee) من 179 درهماً إلى 249 درهماً وبنسبة جاوزت 39%.

ووفقاً لهذه الإخطارات، قررت تلك البنوك زيادة نسبة الفائدة الشهرية على غالبية نوعيات البطاقات من 2.99% إلى 3.25%، إلى جانب زيادة رسوم السحب النقدي إلى 3.25% أيضاً.

ونبهت بنوك إلى أنه اعتباراً من مطلع شهر مارس المقبل، سيتم عند حساب القيمة التي تم بها تجاوز الحد الائتماني للبطاقة، الأخذ في الحسبان أي أقساط يتم سدادها ضمن (خطة السداد الميسر)، وكذلك الأقساط الخاصة بالقروض التي يتم الحصول عليها عبر الخدمة الهاتفية وأقساط التسهيلات الخاصة بتحويل الرصيد التي لم يتم تحرير فواتير لها على البطاقة، وذلك إلى جانب احتساب قيمة عمليات المشتريات والسحب النقدي التي تمت من خلال البطاقة.

وأكدت بنوك أنه لن يتم تغيير الحد الأدنى من الدفع المستحق سدادة، ولكن سيتم احتسابه على أساس 2.74% من الرصيد الحالي في كشف الحساب الخاص بالبطاقة، مضافاً إليه كل من (رسوم السداد المتأخرة الحالية) إن وجدت، وغرامات وفوائد التأخير في السداد، وجميع الأقساط الشهرية الخاصة بخطة السداد الميسر وبالقروض التي يتم الحصول عليها عبر الخدمة الهاتفية وأقساط التسهيلات الخاصة بتحويل الرصيد، وأيضاً المبلغ المستخدم، الذي يفوق الحد الائتماني، والمبلغ المستحق الدفع، مطالبة العملاء حملة البطاقات بالالتزام بتقييد استخدام البطاقة، بحيث تبقى ضمن الحد الائتماني ما لم يتم الحصول على موافقة كتابية مسبقة من البنك بتجاوز الحد الائتماني.