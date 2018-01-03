يحتال بتأشيرة عمل مزورة ليحصل على 8 آلاف درهم

قام «شريك» آسيوي (27 عاما) بتزوير محرر رسمي عبارة عن إذن دخول منسوب إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وأرسله إلى آخر يبحث عن عمل، وتحصل منه مقابل ذلك على مبلغ 8 آلاف درهم.

وشهد المُبلغ أمام نيابة دبي العامة، أنه تعرف على المتهم منذ 6 أشهر تقريبا، حيث احتال عليه وعلى صديقه المجني عليه، حيث أوهمهما بأنه يمتلك 4 شركات وبإمكانه استخراج تأشيرة عمل للراغبين من خلال تلك الشركات، وعندما أخبره أن صديقه يحتاج إلى تأشيرة عمل أبدى المتهم استعداده لذلك، ومن ثم قام بتزويده بمحرر رسمي مزور عبر تطبيق «واتس اب» عبارة عن تأشيرة عمل.