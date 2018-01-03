مورينيو يمتلك أفضل نسبة انتصارات في تاريخ مانشستر يونايتد !

يتعرض المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لانتقادات كبيرة في مانشستر يونايتد منذ استلامه مهمة تدريب الفريق في الموسم الماضي خلفاً للمدرب الهولندي لويس فان جال، حسبما أشار اليه موقع سبورت 360.

وانقلب حال مورينيو في الموسم الحالي بعد تتويجه بالألقاب الثلاثة في الموسم الماضي، الفريق ابتعد عن صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لصالح جاره مانشستر سيتي بفارق كبير مع وجود منافسة على الوصافة مع تشيلسي.

ورغم معاناة مانشستر يونايتد مع مورينيو إلا أن المدرب البرتغالي يمتلك أفضل نسبة انتصارات في تاريخ النادي متفوقاً على السير أليكس فيرجسون مع عدم الإطلاع على فرق السنوات وعدد المباريات والإنجازات.

وتبلغ نسبة انتصارات مانشستر يونايتد مع مورينيو 60.42 بالمئة، حيث فاز في 58 مباراة وتعادل في 23 مباراة وخسر في 15 مباراة من 96 مباراة قاد بها الفريق.

ويتفوق مورينيو في هذه الناحية على 25 مدرباً أشرفوا على مانشستر يونايتد في تاريخه وأبرزهم مات باسبي والسير أليكس فيرجسون وديفيد مويس ولويس فان جال.