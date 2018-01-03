بالصور.. الجبال الملونة في الصين

يشكل إقليم جانسو، بشمال غرب الصين أحد الأماكن الطبيعية الخلابة ومصدر أساسي للجذب السياحي لمحبي الطبيعة إلى الصين.

تساوي مساحة هذا الإقليم، مساحة ولاية كاليفورنيا الأمريكية ويضم حوالي 26 نسمة، أغلبهم من أصول الهان وبعض الأقليات الأخرى مثل الهاوي والتبتيين.

تبين صحيفة “ذا أتلانتيك” الأمريكية أن إقليم جانسو يتميز بمناظره الطبيعية الخلابة وغير الموجودة في أي بقاع في العالم، لاسيما صحراء جوبي والنهر الأصفر والجبال ذات الألوان المتعددة، إضافة إلى بقايا طريق الحرير وبقايا سور الصين العظيم.

يصل ارتفاع أغلب أراضي هذا الإقليم 3 آلاف قدم فوق سطح مياه البحر، وتتخطى المرتفعات الجبلية فيه ارتفاع 19 آلف قدم.

أبرز الأماكن الخلابة في الإقليم تتمثل في حدية زهنجيا دانكسيا، ذات الجبال الملونة بعدة ألوان متناسقة بينها الأحمر والأصفر والبرتقالي وكذلك الأسود، وتعرف هذه الجبال باسم “المرتفعات الوردية”، والتي تشكلت عبر الكسبان الرملية التي تعرضت للتعرية على مراحل مختلفة على مر التاريخ.