كوريا الشمالية تعيد تشغيل خط الاتصال مع جارتها الجنوبية اليوم

أعلنت كوريا الشمالية انها ستعيد تشغيل خط الاتصال مع كوريا الجنوبية ابتداء من الساعة السادسة والنصف بتوقيت غرينتش اليوم .

وذكرت وكالة “يونهاب” للأنباء الكورية الجنوبية ان ذلك جاء على لسان لي سيون-غوان رئيس لجنة السلام والوحدة الوطنية – الجهاز المسؤول عن التعامل مع كوريا الجنوبية – أثناء مشاركته في برنامج بثته هيئة الإذاعة المركزية الكورية الشمالية اليوم .

وقال غوان ” تلبية لتعليمات القيادة العليا، وبجدية وإخلاص، سنجري اتصالات وثيقة مع الجانب الجنوبي، لنناقش معه مسألة عملية بما يخص إرسال وفدنا إلى أولمبياد بيونغ تشانغ ” ..مشيرا الى ان رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ-أون أكد على أن قضية تحسن العلاقات بين الكوريتين تعتمد كاملا على كيفية التعامل مع القضية بين سلطات الكوريتين بصورة مسؤولة .

غير أنه لم يذكر ما إذا كان الشمال قبل بمقترح الجنوب لعقد محادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين الذي قدمته سيئول يوم أمس .