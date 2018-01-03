مروحية رئيس أركان الجيش الكويتي تتعرض لحادث في بنغلاديش

تعرضت المروحية المقلة لسعادة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر والوفد المرافق له خلال زيارتهم لجمهورية بنغلادش الشعبية الصديقة ’ لحادث أثناء عملية هبوطها في منطقة سيليت حيث حجب الضباب الكثيف رؤية الطيار، مما أدى إلى إحتكاك المروحية بالأشجار وهبوطها قبل الموقع المخصص للهبوط، حسبما أشار اليه جريدة الانباء الكويتية.

هذا ولم يتم تسجيل سوى خسائر مادية وإصابات طفيفة لأحد المرافقين ، وقد تم التأكد من سلامة الجميع ولله الحمد ، وقد قام سعادة رئيس الأركان بالإتصال بمعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح ، وكذلك بسعادة نائب رئيس الأركان الفريق الركن عبدالله نواف الصباح ، مؤكداً سعادته سلامة الجميع .

ورئاسة الأركان العامة للجيش بجميع منتسبيها من ضباط وضباط صف وأفراد يبتهلون للمولى سبحانه بالحمد والشكر على سلامة سعادة رئيس الأركان والوفد المرافق له ، ونسأله تعالى أن يحفظ الجميع من كل مكروه ، وأن يعودوا إلى أرض الوطن وهم بأتم

الجدير بالذكر أن سعادة رئيس الأركان والوفد المرافق له قد غادروا البلاد صباح يوم الأثنين الماضي في زيارة رسمية لجمهورية بنغلادش الشعبية الصديقة .