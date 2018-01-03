“المرور الاتحادي” يناقش تناسب السرعات المحددة على الطرق الخارجية بالدولة

ناقش مجلس المرور الاتحادي في اجتماع له عقد مؤخراً في نادي ضباط الشرطة بدبي برئاسة اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي، رئيس المجلس عدد من المواضيع التي تهدف إلى الحد من الوفيات على الطرق وسبل تعزيز السلامة المرورية.

وناقش الاجتماع الذي حضره أعضاء المجلس من إدارات المرور والدوريات بالدولة والدوائر والهيئات الحكومية ذات الصلة في مجال المرور والطرق، موضوع تناسب السرعات المقررة على الطرق الخارجية التي تصل بين إمارات الدولة، وأفضل السبل والحلول لمواجهة التحديات وصولاً لتعزيز بيئة السلامة المرورية على هذه الطرق.

كما ناقشوا مشكلة تكدس المركبات الثقيلة على شارع “الشيخ محمد بن زايد” وشارع “الإمارات” أثناء وقت حظر مرور الشاحنات في الفترة المسائية من إمارة دبي إلى إمارة الشارقة، وتبادلوا الآراء والمقترحات التي تهدف إلى الحد من تكدس المركبات الثقيلة على الطرق الخارجية.

وأثنى رئيس مجلس المرور الاتحادي اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، على الدور الكبير والجهود التي تبذلها إدارات المرور والدوريات بالدولة وجميع القطاعات ذات الاختصاص في المجال المروري، والتي أسهمت في انخفاض مؤشر وفيات الحوادث المرورية على طرق الدولة بنسبة 25% في العام الماضي مقارنة بعام 2016م.

وأكد أن تقليل وفيات الطرق وضبط أمن الطريق هو الهدف الرئيسي لإدارات المرور والدوريات والذي يستدعي تضافر جميع الجهود للحد من وفيات الحوادث المرورية.