“تراخيص” تُسهل تسديد مدفوعات متعامليها عبر “دبي الإسلامي”

تماشياً مع توجهات الحكومة بتعزيز التحول الذكي وتقليل عدد المراجعين، وقعت دائرة التخطيط والتطوير “تراخيص، الذراع التنظيمي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة والجهة المسؤولة عن ترخيص وتنظيم الأعمال في مناطق التطوير الخاصة في امارة دبي، اتفاقية مع بنك دبي الإسلامي لتوفير خدمات الدفع الإلكتروني المباشر لعملاء الدائرة عبر القنوات المصرفية الإلكترونية التي يتيحها البنك ومنها الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وتطبيق الهاتف المتحرك، وأجهزة الإيداع النقدي.

وبموجب شروط الاتفاقية يمكن لأكثر من 20 ألف متعامل مع “تراخيص” من تسديد مدفوعاتهم مباشرةً بسرعة ويُسر من خلال الخدمات المصرفية الذكية التي يوفرها البنك ووحداته المصرفية السريعة دون الحاجة للحضور شخصياً لمراكز الخدمة التابعة لتراخيص.

وقع الاتفاقية من جانب “تراخيص” عمر الهاملي مدير تنفيذي- الدعم المؤسسي، ومن طرف بنك دبي الاسلامي، مصبح القيزي ، رئيس الخدمات المصرفية الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات وبحضور فريق العمل من الطرفين.

وأعرب عدنان العبار المدير التنفيذي لـ “تراخيص” عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع بنك دبي الإسلامي والتي ستتيح لعملاء تراخيص الاستفادة من الخدمات الذكية للبنك في سداد مدفوعاتهم في أي وقت ومن أي مكان ،مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية الدائرة الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال وتعزيز النشاطات الاقتصادية، وتوفير الوقت أمام المستثمرين وأصحاب الرخص بمختلف أنواعها لإنجاز معاملاتهم المالية بكل سلاسة ، ما يدعم مكانة إمارة دبي في سهولة مزاولة الأعمال ، وينعكس إيجابياً في رفع مؤشر دولة الإمارات للتنافسية في تقرير مزاولة الأعمال الخاص بالبنك الدولي.”

من جانبه أكد عمر الهاملي أن الاتفاقية مع بنك دبي الاسلامي ، ستثمر عن تسريع خدمات الدفع على العملاء بعد أن بات بإمكانهم الآن استخدام الخدمات الالكترونية لبنك دبي الاسلامي من أي جهاز ذكي، مشيراً إلى أن هذا التعاون يتناسب بشكل جيد مع اهدافنا الاستراتيجية وأن الدائرة حرصت على أن تكون مشاركاً رئيسياً في تحقيق الغايات والأهداف الاستراتيجية لخطة دبي 2021 بكافة محاورها”.

وعلق مصبح القيزي على هذه الاتفاقية قائلا ” أنه لشرف كبير لنا الشراكة مع تراخيص لنجلب منصة الخدمات الرقمية هذه إلى الحياة. فالابتكار يعد في قمة أولوياتنا حيث يبحث المستهلكون في المقام الأول عن البساطة والراحة عند التعامل مع مزودي الخدمات. وتعد هذه الشراكة امتدادا لما يمثله بنك دبي الاسلامي كبنك يسعى لتوفير حلول تتمحور حول المتعاملين وطرح خدمات ذكية تتماشى مع متطلباتهم واحتياجاتهم المتطورة. هدفنا الأول وسيبقى دائما هو جعل حياة الناس أكثر راحة بينما نمشي قدماً في التوحد مع رؤية دبي نحو التحول الرقمي للخدمات الحكومية وجعل الإمارة أسعد وأذكى مدينة في العالم على حد سواء.”